© foto di J.M.Colomo

Frenata in casa Napoli nella trattativa legata a Pablo Fornals, centrocampista del Villarreal. L'emittente Rai Sport fa sapere che il club azzurro ha comunicato agli agenti che non intende pagare la clausola rescissoria per l'ex Malaga, fissata a 30 milioni di euro. La dirigenza partenopea, a questo punto, potrebbe aver virato su un profilo più importante.