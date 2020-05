Napoli, si avvicina il rinnovo di Insigne: si legherà a vita al club azzurro

Rinnovo in vista per Lorenzo Insigne con il Napoli. L'attuale accordo tra le parti è in scadenza nel 2022 e per questo si sta già ragionando del prolungamento, con il giocatore pronto a legarsi a vita agli azzurri, per chiudere la sua carriera nella sua città, diventando a tutti gli effetti una bandiera. A riportarlo è il Corriere dello Sport.