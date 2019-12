© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Napoli la vertenza continua. Il Mattino fa il punto della situazione, a partire dalla conciliazione in sede arbitrale, che sarà il necessario passaggio propedeutico all'eventuale fase contenziosa. Al momento, gli arbitri delle parti non sono stati ancora nominati, anche se molti calciatori dovrebbero affidarsi all'avvocato emiliano Macrì ed è praticamente certo che il Napoli punterà su Bruno Piacci. La strada per evitare un lungo iter giudiziario, scrive il quotidiano, potrebbe essere quella di "giocare" sulle percentuali delle multe: abbassandole, le parti potrebbero venirsi incontro per cercare di risolvere una questione che sta inevitabilmente avendo i suoi riflessi sull'andamento in campionato della squadra guidata da Ancelotti.