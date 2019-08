Napoli, si chiude per Llorente: la variante tattica voluta da Ancelotti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' la settimana che porta a Juve-Napoli, ma a dominare l'attenzione sono i giorni probabilmente più caldi di un mercato che volge al termine. Ieri è stato presentato Hirving Lozano a Castel Volturno, colpo da 42mln di euro più ricche commissioni a Raiola per portarlo via dal PSV, ma il mercato del Napoli non è finito e potrebbe riservare un altro movimento in entrata proprio in attacco. Non quel Mauro Icardi che avrebbe innalzato ulteriormente le speranze della tifoseria di accorciare il gap con la Juventus, ma un tassello probabilmente per completare il reparto, dal punto di vista numero e delle caratteristiche tecniche.

Il Napoli infatti tra oggi e domani ha intenzione di chiudere l'accordo con Fernando Llorente. Biennale da circa 2,5mln di euro per l'ex Tottenham, svincolato dopo 13 gol in due stagioni in cui è stato molto utile anche nei finali di gara per dare una variante tattica, con la sua fisicità, alle gare storte degli Spurs. Quello che a tutti gli effetti ha in testa anche Ancelotti che, oltre Milik, ha intenzione di continuare a schierare da punta anche Mertens, reduce dalla grande prova di Firenze e da anni da falso nove con grandi risultati. Il tecnico però ha spinto per inserire in organico una torre da 193cm, utile anche per sbloccare quelle gare - che l'anno scorso non sono state poche - in cui il Napoli non è riuscito a scardinare la resistenza delle medio-piccole, arroccate nella propria trequarti e che concedevano al Napoli le corsie esterne, non potendo gli azzurri andare al cross senza uno specialista dell'area di rigore.