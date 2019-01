Napoli, si complica Lobotka: offerte da 25 milioni dalla Premier

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato da Radio CRC, si complica l'affare Stanislav Lobotka per il Napoli. Il Celta ha irrigidito la sua posizione, il centrocampista slovacco non partirà in prestito secco o con diritto di riscatto: solo un obbligo di riscatto o un passaggio a titolo definitivo potrebbero far cambiare idea al Celta. Al momento, però, il Napoli non ha fatto offerte con obbligo di riscatto: è fermo alla richiesta di prestito con diritto. Ulteriore elemento di difficoltà arriva dalla Premier. Sono giunte due ricche offerte per Lobotka dall'Inghilterra: Bournemouth e Leicester, entrambe intorno i 25 milioni di euro.