Napoli, si complica Rulli: la Real Sociedad chiede 22 mln

© foto di J.M.Colomo

Si complica la pista che porta a Geronimo Rulli per il Napoli. Come si legge sulle pagine de Il Mattino la Real Sociedad vuole 22 milioni di euro, il Napoli si è fermato a 16. È evidente - si legge - che la Sociedad non dice no al Napoli, ma ne fa solo una questione di soldi. A questo punto la trattativa potrebbe tornare viva a ridosso del gong di mercato, anche perché Rulli non ha nessuna intenzione di rompere bruscamente con il club basco.