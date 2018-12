© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ole fa il punto su Agustin Almendra, crack diciottenne del centrocampo del Boca Juniors. Secondo il media argentino, il club di Buenos Aires non vuole vendere il giocatore per meno della clasuola da 20 milioni di dollari. Difficile che parta a queste condizioni, col Napoli in pressing.