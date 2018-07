Napoli, si fa dura per Ochoa: non sarà comunitario entro il 17 agosto

Si fa dura per il trasferimento del portiere Guillermo Ochoa al Napoli. Secondo quanto riportato da Radio Crc, il messicano non diventerà infatti comunitario entro la fine di questa finestra di mercato e visto che il Napoli occuperò il posto con uno tra Sabaly e Arias non ci sarà spazio per l'attuale estremo difensore dello Standard Liegi.