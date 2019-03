Napoli, si ferma ancora Insigne: Ancelotti vaglia altre due soluzioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lorenzo Insigne s'è fermato di nuovo. Altro problema all'adduttore destro, come nel riscaldamento a Salisburgo, proprio quando sembrava recuperato e pronto per partire titolare contro la Roma, a sinistra nel 4-4-2 per sostituire lo squalificato Zielinski. Un'assenza non da poco per Ancelotti che però a questo punto dovrà puntare a recuperare il neo-capitano direttamente per la sfida d'andata all'Arsenal, considerando che ormai la stagione del Napoli ruota intorno alla doppia sfida agli inglesi mentre in campionato può provare a gestire il vantaggio sulle inseguitrici ed un calendario che dopo la sfida ai giallorossi proporrà quasi esclusivamente medio-piccole.

Sono due intanto le vere soluzioni a disposizione di Ancelotti per coprire il vuoto sulla fascia sinistra lasciato da Zielinski ed Insigne. C'è l'ipotesi Amin Younes, reduce dal gol e gli applausi del San Paolo per il gol all'Udinese, ma anche dai complimenti di Ancelotti e del figlio Davide sull'utilità dell'ex Ajax, giocatore di livello internazionale ma forse più congeniale negli spazi stretti, in casa contro formazione chiuse, rispetto ad una sfida che si preannuncia aperta con la Roma che ha un solo risultato a disposizione. Non ha ancora i 90 minuti e per questo potrebbe spuntarla alla fine Simone Verdi. L'ex Bologna è forse l'unico acquisto che finora non ha mostrato il suo livello, a causa anche di tanti piccoli problemi fisici, e sarebbe strano non vederlo titolare neanche quando nel suo ruolo mancano contemporaneamente Zielinski, il titolare, e Insigne che in qualche occasione è stato dirottato in quella zona per dare spazio anche a Mertens di agire da sotto-punta con Milik. Può essere finalmente arrivato dunque il momento di Verdi, puntando sui suoi strappi a tagliare il campo per mettere a nudo i problemi d'equilibrio della Roma.