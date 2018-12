Napoli, si guarda ai talenti in Serie B: piace il classe '97 Castrovilli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli, come rivelato da Radio Marte. Si tratta di Gaetano Castrovilli, di proprietà della Fiorentina ma in prestito dallo scorso anno alla Cremonese. Classe ’97, mediano e trequartista all’occasione, Castrovilli ha già collezionato 12 presenze con i grigiorossi e messo a segno due gol e sfornato altrettanti assist. Potrebbe essere un rinforzo per gennaio, valutando se inserirlo subito in rosa o lasciandolo in prestito alla Cremonese fino al termine della stagione.