© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli per la sua difesa prova a far mercato in casa Fiorentina: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ds azzurro Giuntoli ha varie opzioni sul suo taccuino e uno degli obiettivi è certamente un centrale, visto che Albiol molto probabilmente se ne andrà. Trovare però difensori più forti di Maksimovic alle cifre che i partenopei possono investire non è facile. Si vagliano comunque diverse candidature, compresi German Pezzella e Nikola Milenkovic della Fiorentina, perché Manolas potrebbe restare un sogno.