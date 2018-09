Napoli, si lavora ai rinnovi di Zielinski e Hysaj: pronta una super-clausola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli ha già blindato diversi uomini nel suo organico ed è pronto a fare lo stesso con altri pezzi pregiati della rosa di Carlo Ancelotti. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, il club azzurro sta inserendo clausole di risoluzione importante nei nuovi contratti dei suoi calciatori: per Kalidou Koulibaly parrebbe sia a 200 milioni di euro dopo il rinnovo ufficializzato sette giorni fa. E lo stesso si vuol provare a fare con Piotr Zielinski, per il cui prolungamento la trattativa è in corso, così come per Elseid Hysaj. Per il polacco si lavora per alzare la clausola a 150 milioni circa e anche per il terzino destro si cerca una soluzione che possa evitare - si legge sul quotiidano - che il suo futuro torni in bilico la prossima estate.