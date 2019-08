Napoli, si lavora ai rinnovi: Milik e Maksimovic in pole, occhio a Luperto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo il calciomercato, il Napoli lavora ancora ai rinnovi. Come riporta Sky le piste più calde sono quelle di Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic ma attenzione anche a Sebastiano Luperto. È un giocatore che è molto stimato da Carlo Ancelotti e potrebbe rinnovare per altri cinque anni fino al 2024. Inoltre, trattandosi di un prodotto del settore giovanile, è importante anche per ragioni di lista Serie A.