Napoli, si lavora per l'estate: tre talenti da bloccare per giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessun arrivo a gennaio per il Napoli che però è tra i club più attivi sul mercato in vista di giugno. Il club azzurro non aggiungerà ulteriori elementi ad una rosa già con diversi giocatori in esubero e potrebbe infatti muoversi più che altro per qualche uscita. Potrebbe essere il caso di un centrocampista tra quelli che trovano meno spazio - più Rog che Diawara - in modo da liberare anche un posto per inserire Younes in lista Uefa per l'Europa League. Eppure il club, come da diversi anni, è molto attivo a gennaio per anticipare delle operazioni in vista dell'estate.

Il giocatore più vicino è Agustín Almendra, talentuoso centrocampista classe 2000 del Boca Juniors. C'è l'accordo con l'entourage del capitano dell'Argentina Under 20, ma il club argentino pretende il pagamento della clausola rescissoria da circa 20mln di euro mentre il Napoli intende arrivare all'accordo con una trattativa, proponendo anche il prestito del giocatore fino a giugno. Trattativa avviata anche per Christian Kouamé, classe '97 del Genoa che al primo anno di A ha fatto intravedere grandi potenzialità: intorno ai 20mln di euro la proposta del Napoli, oltre ovviamente al prestito fino a giugno, per convincere il Genoa di Preziosi che prova ad alzare l'asticella.

Più complicato arrivare al pezzo pregiato del mercato italiano. Stiamo parlando naturalmente di Nicolò Barella, classe '97 già leader del Cagliari che quest'anno ha confermato le sue potenzialità e conquistato già un posto in nazionale. Il Cagliari lo valuta non meno di 45mln di euro ed il Napoli per ora s'è fatto avanti colmando questa valutazione con 20mln di euro più i cartellini di giovani di livello come Rog e Ounas, quest'ultimo in grande crescita nella gestione Ancelotti. Il Napoli potrebbe rilanciare per bloccarlo in vista di giugno, anche se il club sardo non ha fretta, consapevole che ha mercato anche all'estero ed in estate potrebbe ritagliarsi disponibilità anche l'Inter. Ad ogni modo il Napoli è già partito col mercato estivo.