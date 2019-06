Napoli, si lavora su due fronti: rinnovo Milik e una punta complementare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli e Arkadiusz Milik lavorano al futuro insieme. Sul tavolo, scrive Il Roma nella sua edizione odierna, la proposta di rinnovo per prolungare l'attuale contratto in scadenza nel 2021. C'è ancora una leggera distanza da colmare che riguarda soprattutto l'aspetto tecnico, ovvero lo stipendio richiesto dall'attaccante polacco. Nulla d'impossibile da risolvere, anzi. I dialoghi sono fitti e continui, proseguiranno nelle prossime ore perché l'intenzione, di entrambi, è quella di annunciare al più presto la fumata bianca.

Ancelotti considera Milik l'attaccante del futuro, ma le voci di mercato hanno un senso perché il Napoli, su richiesta dello stesso allenatore, sta lavorando all'arrivo di un altro attaccante. Nelle idee di Ancelotti, infatti, l'ex Ajax può coesistere con un'altra prima punta e dunque gli azzurri lavorano all'ingaggio di un attaccante titolare da schierare al fianco di Milik, e non una semplice alternativa. Parallelamente al mercato, il Napoli continuerà a dialogare con Milik per raggiungere l'intesa sul rinnovo di contratto. Parti vicine, non vicinissime, e accordo da individuare al più presto a metà strada.