Napoli, si limano le cifre per James creando il budget per il difensore

Convinto dell'esito positivo della trattativa, il Napoli ha mosso ulteriori passi per James Rodriguez ed il colombiano è chiamato dalla Copa America ad eludere - oltre agli avversari - brillantemente anche le domande sul passaggio in azzurro. "È un club ricco di storia, lì ci ha giocato Maradona e bisogna essere all'altezza. Credo che mi troverei bene in quel contesto, ma per ora penso a far bene con la Colombia", le parole a Tmw dopo il match col Qatar, deciso nuovamente da una rete propiziata da un suo assist. Non è un mistero ormai la volontà di riabbracciare Carlo Ancelotti e la convinzione di poter ridare nuovo impulso alla propria carriera: proprio per questo l'agente del giocatore, Jorge Mendes, da intermediario dell'affare già da giorni ha spinto con Florentino Perez ottenendo condizioni favorevoli per i partenopei. 5mln di euro per il prestito e 35mln di euro per il riscatto: potrebbero essere queste le ultime cifre ottenute dagli azzurri per definire l'operazione.

Con queste cifre il Napoli dilazionerebbe l'investimento per il cartellino in gran parte sulla prossima sessione estiv, mantenendo quindi per gli altri obiettivi gran parte del budget estivo e del ricavato delle tante cessioni che il club conta di sbloccare da qui a poco. Buone notizie dunque per il difensore centrale che dovrà sostituire Raul Albiol, anche se la trattativa Manolas prosegue e riguarda più che altro i rispettivi responsabili dei conti economici. La Roma ha interesse a definire l'operazione entro il 30 giugno, dovendo rientrare di 40-50mln di euro di plusvalenze per il fair play finanziario, mentre il Napoli aspetterebbe tranquillamente il 1 luglio per pagare una cifra vicina a quella della clausola e per questo ADL - forte anche dell'accordo col giocatore - prova a dettare le condizioni. Difficilmente pagherà i 36mln di euro della clausola interamente in questo esercizio, chiudendo a sua volta in rosso il bilancio al 30 giugno, tornato in positivo con l'addio di Hamsik a febbraio per 20mln di euro più bonus. Per questo si tratta per trovare una soluzione condivisa.