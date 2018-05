Napoli, si parte dal portiere: in arrivo il primo tassello per Ancelotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà il portiere il primo acquisto del Napoli nella gestione Carlo Ancelotti. Il club partenopeo ha lasciato andare Pepe Reina, non aprendo mai realmente ad una trattativa per un rinnovo pluriennale, e da mesi va avanti il casting per l'eredità dello spagnolo. Con l'arrivo di Ancelotti c'è stato un pensierino anche ad Areola, che ha debuttato al PSG proprio con il tecnico del Napoli, ma la trattativa tutt'altro che agevole ha portato ad insistere sui discorsi già avviati con Leno del Bayer Leverkusen e della nazionale tedesca e Rui Patricio, bandiera dello Sporting Lisbona e campione d'Europa col Portogallo. Quest'ultimo è nettamente favorito: da tempo c'è l'accordo col giocatore ed è vicina anche l'intesa con i portoghesi per una cifra intorno ai 15mln di euro.

Una scelta che potrebbe conferme le nuove ambizioni del Napoli. In altri tempi al portoghese classe '88 sarebbe stato preferito un elemento più giovane, una soluzione ad esempio come Perin in crescita e dall'ingaggio più contenuto, ma il Napoli sembra voler chiudere proprio per l'esperto Rui Patricio, profilo di grande spessore internazionale: 464 presenze nello Sporting, di cui quasi 100 nelle coppe europee e 68 con il Portogallo portando a casa un bronzo agli Europei 2012 ed un altro alla Confederations 2017, intervallati dall'oro agli Europei 2016, risultando determinante al punto da essere premiato come miglior portiere e inserito nella top-11 della manifestazione. Se l'intermediazione di Jorge Mendes - dal rinnovo di Ghoulam in poi molto vicino al Napoli - dovesse andare a buon fine, il Napoli inizierebbe col piede giusto il mercato.