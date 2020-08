Napoli, si parte: oggi inizia il ritiro e Gattuso ha ancora una rosa provvisoria

Oggi parte la preparazione estiva. A mezzogiorno è previsto l'arrivo del Napoli a Castel di Sangro, dove resterà fino al 4 settembre, dopo il raduno che è andato in scena ieri al San Paolo, più che altro per sottoporre gli azzurri al tampone (in mattinata arriveranno i risultati ed i negativi saliranno sul pullman per raggiungere il ritiro). Non mancheranno i tifosi, ed in questo senso il Napoli può essere da esempio alla serie A che vedrà la maggior parte dei club restare in sede: allenamenti e le due amichevoli fissate saranno aperte al pubblico, ma per non più di 1000 tifosi (a fronte di un impianto di 7mila) con distanziamento, mascherina obbligatoria e misurazione temperatura. Ieri è andata già sold-out la piattaforma per le prenotazioni on line: senza voucher sarà inutile avvicinarsi all'impianto.

Gattuso avrà a disposizione oltre 30 elementi e senza dubbio non si attendeva un mercato in uscita così bloccato, per il Napoli ma in generale per tutte le squadre. Potrà lavorare su Osimhen, l'acquisto record del club, su Rrahmani acquistato a gennaio, ma dovrà gestire anche i tanti elementi con la valigia pronta da tempo. Ci sarà Allan, vicinissimo al passaggio all'Everton, mentre potrebbe persino svolgere l'intero ritiro Milik, all'ombra di Osimhen e Mertens, in attesa di novità sulle trattative con Juventus e Roma che proprio non si sbloccano. Stesso discorso per Koulibaly, che non si muove senza rilancio del City oltre i 70mln, ma anche Ghoulam, Ounas, Younes, Lozano. Da chiarire anche la situazione di Meret, visto che senza titolarità ha aperto ad una cessione in prestito, del rinnovo di Hysaj mentre Piotr Zielinski ieri ha firmato fino al 2025 con ingaggio intorno ai 3,5mln di euro: l'annuncio arriverà proprio durante il ritiro.