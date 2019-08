© foto di Imago/Image Sport

Si raffredda la pista James Rodriguez per il Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, non intende infatti aprire all'ipotesi prestito con diritto di riscatto e dall'altra parte De Laurentiis non è intenzionato a fare un'offerta per prenderlo a titolo definitivo.