Napoli, si ritorna in campo: Gattuso aspetta Lobotka e due rientri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riapre il centro tecnico di Castel Volturno. Il Napoli si ritroverà al completo dopo pranzo, tutti insieme, visto che la vittoria col Sassuolo ha convinto Gattuso a fissare per tutti il rientro al 30, inizialmente previsto solo per i sudamericani alle prese con i voli intercontinentali. Si inizierà subito spingendo al massimo dal punto di vista dell'intensità, anche perchè gli azzurri hanno seguito percorsi di lavoro anche in vacanza per non restare inattivi. In vista della sfida all'Inter, però, l'attenzione sarà su Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic. Il primo vorrebbe esserci, ma è quello più indietro dopo la distrazione muscolare rimediata a metà dicembre col Parma. Migliori le condizioni di Maksimovic, reduce da una squalifica per un rosso dalla panchina e un problema muscolare che ormai però sembra superato. Potrebbe iniziare ad allenarsi in gruppo già nei prossimi giorni e lanciare la propria candidatura per l'Inter.

ASPETTANDO LOBOTKA - Testa al campo, ma aspettando novità importanti dal mercato. Gattuso è stato chiaro sin dall'inizio, con la società al momento dell'accordo e poi pubblicamente in conferenza stampa fino alle ultime interviste, in merito alla necessità di un regista, o comunque un vertice basso puro, per dare un senso al suo 4-3-3. Tra l'altro i quattro centrocampisti - inizialmente per due posti nel 4-4-2 - col passaggio al centrocampo a tre sono pochi per affrontare tre competizioni, oltre che incompleti per caratteristiche. Anche per questo la società sta spingendo e già nei prossimi giorni potrebbe chiudere per Lobotka del Celta Vigo, play dinamico seguito da Giuntoli già da un paio di stagioni. In Spagna è fissato un incontro decisivo tra le parti, con collaborazione degli agenti del giocatore che spingono per il trasferimento, per metterlo al più presto a disposizione di Gattuso. Per ora il tecnico dovrà continuare ad adattare Allan in quel ruolo, perdendolo però da mezzala con tutti i problemi di equilibrio che derivano dallo schierare insieme Zielinski e Fabian.