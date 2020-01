Napoli, si stringe per Politano: certifica l'addio di un senatore a giugno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' vicinissima un'altra operazione. Complici le difficoltà in campionato ed un'inevitabile rivoluzione estiva, con l'addio di diversi giocatori in scadenza o che hanno concluso il loro ciclo in azzurro, il Napoli può rendere questo mercato di gennaio il più attivo della gestione De Laurentiis. Solitamente il club non ha mai fatto grossi investimenti e movimenti, ma stavolta s'è già mosso per due vertici bassi per il passaggio al 4-3-3 e da giorni il ds Cristiano Giuntoli sta lavorando anche all'arrivo di Matteo Politano, esterno mancino che gioca a destra a piede invertito, come predilige Gattuso, provando a sfruttare il caos dopo il mancato passaggio alla Roma che non sembra voler colmare le richieste nerazzurre.

Un affare da 20-22mln di euro più bonus, seppur in prestito oneroso con obbligo di riscatto, che il Napoli ha ormai definito con l'Inter, muovendo passi importanti anche con l'entourage del giocatore nelle ultime ore. Nell'operazione potrebbe rientrare anche Fernando Llorente, da tempo tra gli obiettivi di Antonio Conte e che a Napoli sembra chiuso numericamente ed anche come filosofia di gioco. Con il passaggio al 4-3-3 lo spagnolo è diventato la terza scelta e, non appena rientrerà Mertens dall'infortunio, si ritroverà dietro il belga e Milik per un solo posto in attacco. Per questo la società sta provando ad accontentare Gattuso, andando a rimodellare l'attacco: l'idea è di avere Insigne-Lozano a sinistra e Callejon-Politano a destra. In realtà l'esterno ex Sassuolo è un'opportunità di mercato ed il club sta provando ad anticipare un passaggio di consegne visto che Callejon è in scadenza di contratto e, salvo colpi di scena, sarà uno dei senatori che andrà via in estate.