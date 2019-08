Napoli, si torna a Castel Volturno: rispunta Koulibaly, aspettando Lozano

© foto di Imago/Image Sport

Si torna in campo. Oggi riapre il centro tecnico di Castel Volturno per riprendere la preparazione dopo la tournée statunitense, in vista della prima giornata di campionato contro la Fiorentina. Per la prima volta Carlo Ancelotti potrà contare anche sui reduci della finale di Coppa d'Africa, Adam Ounas e soprattutto Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro farà partire proprio quest'oggi la corsa contro il tempo per provare ad esserci, ma nonostante le enormi doti fisiche difficilmente potrà rimettersi in moto in così poco tempo.

Non ci saranno ulteriori volti nuovi, almeno per ora. Il quarto acquisto sarà Hirving Lozano, ma il messicano è ancora in Olanda, in attesa che vengano definiti gli ultimi dettagli di un'operazione ormai andata in porto per 42mln di euro. Difficilmente quest'oggi verrà convocato per il ritorno del preliminare: deve recuperare dalla botta subita nell'ultima amichevole e, nonostante l'emergenza in attacco, anche Van Bommel è stato informato che da un momento all'altro il giocatore dovrebbe partire per l'Italia. Curiosità anche sulle convocazioni del Real Madrid perché James non dovrebbe far parte della lista per la prima giornata di campionato: il colombiano è fuori dai piani di Zidane che resta della sua posizione nonostante la scelta del club di reintegrarlo in gruppo. Il Napoli attende segnali sull'apertura al prestito con diritto di riscatto, anche perché non sembrano esserci per ora soluzioni alternative all'azzurro per il colombiano.