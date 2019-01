Napoli, si torna a Castel Volturno: verso la Coppa Italia con gli 'squalificati'

© foto di Pietro Mazzara

Oggi riapre il centro tecnico di Castel Volturno. Nella giornata di ieri sono rientrati gli ultimi azzurri dalle vacanze, Dubai la meta più gettonata, ed oggi saranno in campo per riprendere la preparazione per la prima gara del 2019. Si partirà con la Coppa Italia, altro obiettivo dichiarato dal club e da Carlo Ancelotti, al pari dell'Europa League, col Napoli che vuole dunque arrivare in fondo e provare a spezzare il dominio della Juventus che ha vinto le ultime quattro edizioni.

Nonostante il cambio nella formula, con il sorteggio del campo negli incroci tra club di serie A, il Napoli giocherà la gara secca degli ottavi col Sassuolo in casa. Match da non sottovalutare per gli azzurri, quello alla pericolosa e spregiudicata formazione di De Zerbi, per accedere ai quarti di finale. In caso di passaggio del turno sfiderà la vincente di Sampdoria-Milan, che si giocherà il giorno prima, mentre guardando più avanti, a differenza degli ultimi anni, la favorita Juventus è dall'altro lato del tabellone e quindi l'incrocio è possibile solo in finale.

Le incognite della sfida sono tante. Al di là dell'avversario, lo staff dovrà valutare dal punto di vista fisico il peso della sosta e delle vacanze. Ad eccezione di Hamsik e Chiriches, Ancelotti ha tutti a disposizione per poter scegliere l'11 più in condizione. Non ci sono però dubbi sulla presenza di pilastri come Koulibaly, Allan e Insigne, anche perché squalificati per il match successivo di campionato con la Lazio.