Napoli, si volta pagina. Prima in Champions senza capitano. E Mertens

Fonte: Dal nostro inviato a Belgrado, Raimondo De Magistris

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora turnover. Rispetto alla squadra scesa in campo contro la Fiorentina, Carlo Ancelotti per il suo esordio in Champions cambia quattro giocatori. Prevedibile la presenza dal primo minuto di Ospina, Raul Albiol e Milik, con questi ultimi esclusi dall'undici titolare sabato pomeriggio proprio per questo match. Sorprendente invece la presenza di Fabian Ruiz, alla sua prima da titolare. Ancelotti ha deciso di lanciarlo in cabina di regia lasciando fuori sia Diawara che Hamsik. E qui arrivano le sorprese perché fa specie vedere gli azzurri, alla prima in Champions, senza il capitano. Lo slovacco per la seconda volta in stagione è stato escluso dal primo minuto. Il segno dei tempi, segnale evidente che non è più un perno insostituibile.

Più prevedibile, ma comunque rumorosa, l'esclusione dal primo minuto di Dries Mertens. L'uomo in più del Napoli di Sarri è tornato, come del resto già capitava con Benitez, un rincalzo di lusso. Sempre pedina importantissima, ma da lanciare a gara in corso. Queste le ufficiali.

Stella Rossa (4-2-3-1) - Borjan; Stojkovic, Degenek, Savic, Rodic; Krsticic, Jovicic; Ben Nabouhane, Causic, Marin; Boakye.

Napoli (4-3-3) - Ospina; Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly; Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.