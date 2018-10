Napoli, Simeone non molla Arias: il colombiano troverà più spazio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atlético Madrid non cederà con facilità Santiago Arias. Il terzino colombiano, arrivato alla corte di Simeone in estate dal PSV, è tornato nel mirino del Napoli ma piace anche al West Ham in Inghilterra. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, però, il Cholo non sarebbe intenzionato a farlo partire nel mercato di gennaio: nonostante le appena due presenze rimediate coi Colchoneros, Arias è infatti considerato un giocatore che col tempo troverà sempre più spazio nelle scelte del tecnico argentino.