Napoli, sirene inglesi per Koulibaly e Jorginho

Il migliore di questa stagione della Juventus? Massimiliano Allegri. Perché ha saputo gestire al meglio i suoi campioni, perché li ha tenuti fuori o schierati a seconda dei momenti di forma. Per questo non sono presenti, nella lista qui sotto, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain: 38 reti...

Top, flop e rivelazione , Juve: non c'è l'HD. Sorprende D.Costa

Manchester United, 250 milioni di sterline per un mercato da sogno

Swansea, il primo nome per la panchina è quello di Jaap Stam

Celta Vigo, per la panchina favorito l'argentino Antonio Turco Mohamed

L'Equipe in prima pagina: "Buffon si avvicina"

Chelsea, per l'attacco spunta il nome di Lewandowski

Spagna, Huesca promosso in Liga per la prima volta nella storia

Man City, si alza nuovamente il pressing per arrivare a Mahrez

PSV, De Jong verso il Club America: incontro per chiudere

West Ham, Pellegrini: "Eccitato dall'idea di far parte di questo progetto"

Arsenal, Danilo Pereira primo nome per la difesa nonostante il ko

Real Madrid, Zidane: "Il Liverpool non ha più fame di noi"

Futuro Yerry Mina, summit a Barcellona: Valverde vuole darlo via

Secondo quanto riporta Tuttosport , il Napoli non ha intenzione di smobilitare la rosa, ma dovrà necessariamente riprogrammare il futuro soprattutto nel caso Maurizio Sarri decidesse di lasciare la Campania. I partenopei rischiano di perdere Jorginho e Koulibaly , nel mirino dei grandi club europei. Sul regista ci sono le due squadre di Manchester, mentre il difensore è tentato da Chelsea e Arsenal, oltre che da Mourinho.

