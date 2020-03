Napoli, sirene spagnole per Milik: il club azzurro pronto a trattare con l'Atletico Madrid

Sirene spagnole per Arek Milik. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, l'attaccante del Napoli non è così certo di continuare la sua avventura in azzurro. L'ex Ajax, si legge, potrebbe finire sul mercato e sulle sue tracce c'è l'Atletico Madrid. Il Napoli, riporta il quotidiano partenopeo, è pronto a sedersi al tavolo per trattare la cessione di Milik con i Colchoneros.