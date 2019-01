Napoli, Siviglia-Rog: la fumata bianca attesa dopo la Lazio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Siviglia vuole chiudere l'acquisto di Marko Rog subito dopo la sfida tra Napoli e Lazio. C'è ottimismo in merito, con un affare che potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il giocatore preferirebbe la Bundesliga ma la sensazione è che la trattativa sia in fase avanzatissima con gli andalusi ormai a un passo dal sì definitivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.