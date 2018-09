Napoli, solito copione ma stavolta gira male: al Ferraris stravince la Samp

© foto di www.imagephotoagency.it

Un pessimo primo tempo, una grande reazione nella ripresa. Questa volta però al Napoli gira male ed ecco la prima sconfitta stagionale. La prima con Carlo Ancelotti in panchina. Sorride la Sampdoria, che dopo la sconfitta di Udine ha conquistato questa sera al Ferraris la sua prima vittoria in questa Serie A.

In ballottaggio fino alla fine con Caprari, Gregoire Defrel s'è presentato dinanzi ai suoi nuovi tifosi con una splendida doppietta realizzata in poco più di trenta minuti. Spettacolare il primo gol, uno dei pochi col destro per un mancino come lui. E che destro: coordinazione, forza e precisione da oltre 20 metri per spedire la sfera sotto l'incrocio dei pali. Da centravanti vero il secondo, col francese che ha sfruttato il lavoro sull'asse Bereszynski-Quagliarella e s'è fatto trovare al posto giusto al momento giusto.

Verdi e Diawara. Queste le due novità di formazione proposte da Carlo Ancelotti. Scelte che non hanno pagato, con l'ex Bologna (insieme a Lorenzo Insigne) che è stato addirittura sostituito prima dell'inizio della ripresa. I partenopei, sotto nel punteggio per la terza volta consecutiva, come fatto con Lazio e Milan hanno provato a ribaltarla ma questa volta senza successo. Anche stasera l'atteggiamento a inizio ripresa è stato ottimo, soprattutto grazie all'ingresso di Ounas. Quattro occasioni nitide che però non hanno portato al gol e hanno quindi permesso alla Sampdoria di gestire il doppio vantaggio. Anzi, di aumentarlo con un gol incredibile. Senza dubbio quello della domenica: al 75esimo cross di Bereszynski e splendido colpo di tacco volante di Quagliarella che ha segnato, non ha esultato, e ha messo il punto esclamativo sul match.

Gara finita 3-0, l'ultimo quarto d'ora ha raccontato solo sostituzioni e qualche cartellino. Al Ferraris la prima vittoria della Sampdoria e la prima sconfitta del Napoli, una squadra che deve risolvere i suoi problemi difensivi se vuole puntare a grandi obiettivi.