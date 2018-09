Napoli, solo 238 minuti per Hamsik: pensa all'addio, idea Lobotka

© foto di www.imagephotoagency.it

Quattro partite giocate su 5, solo 238 minuti in campo. Marek Hamsik, il capitano di decine di battaglie, non è tra gli intoccabili di Carlo Ancelotti, che ha rivoluzionato le gerarchie del Napoli in pochi mesi. Marekiaro, nei pensieri del tecnico emiliano, non è più il titolare inamovibile nel ruolo di mezzala, spodestato da Zielinski; lo slovacco è stato impiegato nella posizione del regista basso, rimasta scoperta a causa della partenza di Jorginho. Un cambiamento evidente non tanto nella forma quanto nella sostanza di una squadra poco abituata alle rotazioni e al turnover nel recente passato. E Hamsik ora riflette sul proprio futuro: dopo aver rifiutato la Cina in estate, a gennaio può decidere di cambiare aria. Secondo Tuttosport i partenopei avrebbero già individuato il sostituto: Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo e connazionale dell'ex Brescia. Un vero e proprio passaggio di testimone.