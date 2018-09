Napoli, solo il Chievo ha fatto peggio: 6 campanelli d'allarme in 3 gare

© foto di www.imagephotoagency.it

E dire che nei primissimi minuti il Napoli non era nemmeno partito male. Subito una fiammata di Insigne, subito il controllo del pallone. Poi un calcio d'angolo a favore, la prima ripartenza della Sampdoria ed ecco che la gara cambia immediatamente volto. Minuto numero undici, i padroni di casa ripartono dopo un corner a sfavore e con due passaggi semplici si trovano in superiorità numerica. Saponara fornisce l'assist con precisione, Defrel non sbaglia e il Ferraris esulta. A causa di una fase difensiva, quella del Napoli, che agli albori di questa stagione ha già mostrato troppe lacune.

Sei gol incassati in tre partite. Finora in Serie A peggio dei ragazzi di Ancelotti solo il fanalino di coda ChievoVerona, che sei reti le ha incassate in un colpo solo (contro la Fiorentina). Ma questa squadra ha altri obiettivi e ambizioni rispetto ai clivensi, vuole restare tra le primissime e ha la necessità di migliorare una fase difensiva tutta da rivedere. Tanta distanza tra i reparti e i centrali di difesa - che sono gli stessi della scorsa stagione, tra i migliori del campionato - costantemente esposti a brutte figure. Un problema di reparti più che di uomini.

Forse anche a causa di ciò Ancelotti al Ferraris ha preferito Diawara ad Hamsik. Un cambio che non ha però prodotto i risultati sperati. Anzi, è stato addirittura controproducente: poca sostanza e troppa timidezza, l'ex Bologna è stato tra i peggiori in campo.

La cronaca di Sampdoria-Napoli 3-0