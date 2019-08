© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da AS, solo un super colpo di Florentino Perez potrebbe liberare James Rodriguez in chiave Napoli. Il giocatore sta convincendo Zidane con il suo atteggiamento, però nel caso in cui dovesse arrivare un big, come per esempio Neymar, il tecnico francese darebbe il via libera all'addio del colombiano per la gioia del club partenopeo.