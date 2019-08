Il fatto che Hirving Lozano sia già in Italia per le visite mediche - sottolinea Il Mattino - lascia intendere che a Firenze (alla prima di campionato) potrebbe almeno andare in panchina. Di certo, non sarà titolare con la Fiorentina, ma magari qualche minuto potrebbe iniziare a metterlo nella gambe. D'altronde, è forse tra i più allenati: 5 partite ufficiali già giocate, 270 minuti in campo e preparazione con il Psv iniziata a fine giugno proprio perché gli olandesi sono andati in campo con il Basilea - nel preliminare Champions - già il 23 luglio. Dunque, fisicamente è pronto: va solo testato.

Secondo il Corriere dello Sport, invece, il suo campionato comincerà in ritardo: niente Firenze - si legge - ma possibilità di presentarsi al debutto, sabato 31 agosto, in Juventus-Napoli, al termine della sua prima settimana di allenamento con Ancelotti.