Napoli, solo Politano e Insigne sicuri di restare: gli altri attaccanti sono tutti in bilico

vedi letture

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, solo Politano e Insigne sono certi di restare tra gli attaccanti del Napoli. Mertens e Milik dovranno rinnovare il proprio contratto se vorranno restare in azzurro: uno perché è in scadenza e l'altro perché altrimenti inizierebbe la stagione con l'accordo che terminerebbe l'estate prossima. Senza prolungamento, la cessione è scontata per entrambi. In più ci sono le situazioni di Callejon, Lozano e Llorente, tutti e tre potenzialmente in uscita dalla società di De Laurentiis.