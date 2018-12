Napoli, solo sfiorato il gol-qualificazione: niente impresa ad Anfield

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli saluta la Champions League. La squadra di Ancelotti non riesce a fare un gol nella bolgia di Anfield ed a sfruttare quindi quel piccolo grande vantaggio - conquistato nell'arco di tutto un girone - che avrebbe costretto il Liverpool a segnarne poi tre per ottenere il passaggio del turno. Un finale amarissimo con il Napoli che alla fine viene raggiunto in classifica dai reds, e superato per differenza reti, nonostante tre sconfitte e 0 punti raccolti in trasferta dagli uomini di Klopp. Il Liverpool ha fatto valere, come prevedibile, il fattore campo, dove sono cadute pure PSG e Stella Rossa ed è imbattuto in Premier League con finora soltanto un gol subito (ininfluente nel 4-1 sul Cardiff) ed i numeri evidenziano che è la miglior difesa d'Europa per media tiri subiti grazie a quella pressione a tutto campo che ad Anfield soffoca un po' tutti, l'anno scorso persino il City di Guardiola nella cavalcata verso la finale di Champions.

Al Napoli resterà il rammarico per le due occasioni costruite nel finale, quando il ritmo del Liverpool è inevitabilmente calato dopo oltre un'ora a mille all'ora. L'errore di Callejon a porta spalancata ed il salvataggio di Alisson su Milik hanno tenuto in piedi il cammino Champions dell'ultima finalista, relegano il Napoli ad una Europa League in cui può avere indubbiamente maggiori ambizioni rispetto alla massima competizione europea per club. Nel post-partita Carlo Ancelotti ha subito chiarito il peso che avrà d'ora in avanti: "Gli sforzi non sono stati premiati, usciamo da una competizione, ma ne comincia un'altra. Meno importante forse ma a cui teniamo molto. Faremo tutto il possibile per arrivare più avanti possibile". E con i distacchi già considerevoli che il Napoli ha in campionato sulla quarta e sulla quinta in classifica, l'Europa League può diventare un vero e proprio obiettivo nella seconda parte della stagione.