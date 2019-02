Napoli, solo una formalità con lo Zurigo ed Ancelotti mischia le carte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serviranno altri 90 minuti al Napoli per accedere agli ottavi di finale d'Europa League, vero obiettivo degli azzurri da qui al termine della stagione. Forte del 3-1 dell'andata che ha praticamente chiuso i giochi con lo Zurigo, evidenziando anche tutta la differenza di valori in campo, la squadra di Ancelotti è attesa da poco più di una formalità nella gara di ritorno. Il Napoli però non dovrà entrare in campo con la testa altrove, come chiesto da Ancelotti già in conferenza dopo la gara d'andata, per non complicarsi la gara riaprendo i giochi anziché gestire anche le forze in vista del Parma. Ed al di là della gara d'andata, il Napoli non dovrà farsi scappare un'altra vittoria che sarebbe importantissima in chiave ranking per assicurarsi punti importanti in chiave seconda fascia al sorteggio Champions della prossima stagione.

Per questo Ancelotti dovrebbe operare un turnover più ampio rispetto all'andata. Tra i pali possibile ritorno di Meret, dopo l'ultimo turno di campionato che ha visto protagonista Ospina, in difesa Luperto potrebbe far rifiatare uno tra Maksimovic e Koulibaly, sempre in campo nell'ultimo periodo dopo l'operazione di Albiol con Hysaj a destra (in ballottaggio con Malcuit) ed il possibile ritorno di Ghoulam a sinistra. A centrocampo Diawara potrebbe sostituire Allan ed agire con Fabian mentre sugli esterni le grandi occasioni per Ounas e Verdi, quest'ultimo finalmente ristabilito dopo tanti acciacchi fisici. In attacco confermato Insigne, vista anche la squalifica per Parma, con Mertens nella solita alternanza con Milik.