Secondo quanto riprotato dal Sunday Express il Manchester United è pronto a far follie per Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è la prima scelta di Ole Gunnar Solskjaer e potrebbe battere il record di spesa per un difensore, che al momento appartiene a Virgil van Dijk, dal Southampton al Liverpool per 84 milioni. Il quotidiano inglese parla di 110 milioni di sterline, equivalenti a 127 milioni di euro. I Red Devils sono interessati inoltre a Raphael Varane, che potrebbe lasciare il Real Madrid.