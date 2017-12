Napoli, sondaggio per Darmian. Ma l'ingaggio è un ostacolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Vrsaljko e Grimaldo per la fascia del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club azzurro ha fatto un sondaggio anche per Matteo Darmian. L'ostacolo maggiore, racconta l'emittente, è rappresentato dall'alto ingaggio dell'ex Torino e dal suo contratto con il Manchester United in scadenza nel 2020.