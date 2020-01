© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tema capitolo esterno sinistro resta aperto in casa Napoli. Come riporta Tuttosport, il solo Mario Rui non può bastare, visto che Faouzi Ghoulam è ancora fermo per infortunio. Per questo il club azzurro si sta guardando intorno ed il nome nuovo è quello di Sead Kolasinac, 26enne terzino sinistro dell'Arsenal che piace tanto alla Roma. Il Napoli ha fatto un sondaggio: tutto passa dal futuro di Ghoulam. Se l'algerino non lascerà il Napoli, il club azzurro non farà niente in entrata.