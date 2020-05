Napoli, sondaggio per tre giocatori del Brescia: Tonali, Joronen e Cistana

Il Napoli guarda al prossimo mercato. In attesa di sapere se e come riprenderà il campionato, il club partenopeo cerca innesti per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri avrebbero sondato il terreno per tre giocatori del Brescia. Si tratterebbe di Sandro Tonali, Jesse Joronen e Andrea Cistana.