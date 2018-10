Napoli, sono solo Koulibaly: il Barça segue anche Insigne

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Koulibaly, il Barcellona segue con molto interesse anche Lorenzo Insigne Come si legge sulle colonne de Il Mattino infatti, mercoledì sera Ariedo Braida, consulente per il mercato estero del Barcellona, era al San Paolo per visionare da vicino sia il difensore senegalese che l'attaccante italiano.