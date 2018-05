Napoli, sorpasso a Samp e Sassuolo per Vodisek: si può chiudere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è anche il nome di Rok Vodisek per la porta del Napoli. Lo sloveno classe ’98 in scadenza con l’Olimpija Ljubljana piace da tempo a Sassuolo e Sampdoria, ma nelle ultime ore la società di De Laurentiis sembra aver sorpassato le concorrenti. Gli azzurri hanno fiutato l'affare e l'idea sarebbe quella di fare un investimento immediato per il futuro e decidere poi se tenere Vodisek in rosa oppure mandarlo a giocare in prestito. Lo riporta Il Mattino.