Napoli, sorpasso alla concorrenza per Badelj

© foto di Federico De Luca

Milan Badelj ha salutato la Fiorentina e si accaserà altrove a parametro zero. Sportitalia fa sapere che il croato potrebbe finire al Napoli: un’operazione a parametro zero molto bene impostata e ormai vicinissima alla definizione. Il Milan aveva chiesto di aspettare, Badelj non aspetta. La Lazio ci aveva provato, ma senza sbocchi. Il centrocampista era stato proposto alla Juve, con relative riflessioni. Ora il Napoli sfreccia, tre anni di contratto era la proposta del Milan poi finita nel tunnel delle meditazioni e della necessità di un rinvio per le note vicende societarie. Il Napoli è forte su Fabian Ruiz, riflette su Torreira, mentre Jorginho aspetta di definire con il Manchester City.