© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport gli ultimi giorni di mercato potrebbero portare a una piccola sorpresa di mercato in casa Napoli. Gli azzurri seguono da tempo il centrocampista di proprietà del Chievo Verona Sofian Kiyine, che tra l'altro si era fatto notare positivamente nella sfida del San Paolo. Il giocatore potrebbe essere acquistato adesso da Giuntoli per rimanere in prestito alla corte di Di Carlo fino al termine della stagione. A quel punto sarà il Napoli a decidere se trattenerlo in rosa o se mandarlo in prestito per fare ulteriore esperienza altrove prima di rendersi utile alla causa partenopea.