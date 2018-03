Napoli, sorpresa per i giocatori: Sarri porta tutti in ritiro pre-Genoa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sorpresa in casa Napoli, riportata dai colleghi di Gazzetta.it: dopo l'allenamento del pomeriggio Sarri ha deciso, un po' a sorpresa, di tenere in ritiro i suoi calciatori a Castel Volturno. Di conseguenza, tutti davanti alla tv a vedere Spal-Juve, mentre in occasione di altre gare serali di recente il tecnico aveva preferito far dormire a casa gli azzurri la notte della vigilia.