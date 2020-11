Napoli, sospiro di sollievo per Osimhen ma salterà il big-match col Milan

Victor Osimhen salterà la sfida col Milan, ma il Napoli può ritenersi sollevato dalla visita specialistica di ieri a Villa Stuart alla spalla. Gli accertamenti hanno evidenziato una lussazione anteriore, confermando dunque la prima diagnosi della federazione nigeriana e scongiurando dunque un lungo stop ed un'operazione alla spalla destra (già infortunata nel 2018). "Il giocatore ha già cominciato la fisioterapia e verrà valutato quotidianamente", ha sottolineato ieri il club partenopeo che difficilmente forzerà in vista del Milan, considerando che anche ieri l'attaccante avvertiva dei fastidi. Ieri non ha indossato un tutore (che invece dovrebbe indossare negli allenamenti), ma nonostante questo all'uscita non ha forzato il braccio destro per aprire e chiudere la portiere dell'auto, e la necessità è di un'altra settimana di recupero. Considerando la sfida di giovedì contro il modesto Rijeka, l'obiettivo è averlo per la Roma.

La giornata odierna sarà importante per Rino Gattuso per capire su chi potrà effettivamente contare per la sfida al Milan. Tiemoué Bakayoko potrebbe aver superato lo stato influenzale e, se dovesse svolgere oggi una lavoro differenziato, rientrerebbe l'allarme e la sua presenza potrebbe portare alla conferma del 4-2-3-1 nonostante l'assenza di Osimhen (l'avanzamento di Mertens resta la soluzione più probabile). Gattuso attende anche il ritorno di David Ospina che ha saltato l'ultima gara con la Colombia per un problema muscolare, ma in ogni caso è già pronto Meret. A sinistra si valuteranno le condizioni di Mario Rui che è il titolare designato dopo la positività di Hysaj che rimarrà dieci giorni in Albania in isolamento domiciliare. La brutta notizia arrivata ieri riguarda Amir Rrahmani, uscito al 20' della sfida con il Kosovo per un infortunio che secondo il Ct potrebbe non essere di poco conto.