Napoli sotto col Toro e in difficoltà, Gattuso le prova tutte: esordio stagionale per Llorente

Il Napoli è sotto di uno in casa contro il Torino quando mancano meno di venti minuti al novantesimo, e sta faticando molto a creare situazioni di pericolo. Gattuso le prova tutte e, nel triplo cambio eseguito poco fa, ha messo dentro anche Fernando Llorente al posto di Andrea Petagna. Primi minuti in stagione per l'esperto centravanti spagnolo, e sostituzioni finite in casa azzurra.