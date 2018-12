Napoli-SPAL, le formazioni: Rog dal 1', Milik out. Semplici con Paloschi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono state diramate le formazioni ufficiali al San Paolo per Napoli-SPAL, sfida valida per la 17esima giornata di Serie A.

Senza l'indisponibile Allan, la novità dal primo minuto è la presenza di Marko Rog al centro del campo insieme a capitan Hamsik. In difesa c'è Koulibaly al fianco di Albiol, Zielinski l'esterno di centrocampo a destra mentre in attacco spazio a Insigne e Mertens.

Risponde la SPAL con una difesa a quattro che vede Bonfazi e Fares agire da terzini. In attacco, il fianco di Antenucci c'è Paloschi.

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-4-2) - Meret, Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens.

SPAL (4-4-2): Gomis; Bonifazi, Cionek, Djourou, Fares; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Kurtic; Paloschi, Antenucci.