Napoli-SPAL, le formazioni ufficiali: out Di Lorenzo, dentro Hysaj. Elmas e Mertens titolari

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-SPAL, in campo al San Paolo alle 19.30 per la 28^ giornata di Serie A. Una sfida significativa per entrambe le squadre: da una parte gli azzurri in cerca di punti per rimanere agganciati al treno europeo, dall'altra il gruppo di Di Biagio - fanalino di coda della A - che non vuole ancora issare bandiera bianca. Gattuso se la gioca con Mertens che rientra da titolare dopo la panchina del Bentegodi, con lui in attacco Callejon e Mertens. Out Di Lorenzo, al suo posto Hysaj. Lobotka prende il posto di Demme in regia, Elmas confermato nell'undici iniziale, rientra tra i pali Meret. La SPAL di Di Biagio scende in campo invece con il tandem d'attacco Petagna-Cerri, mentre in difesa Felipe viene preferito a Bonifazi. Fares e Strefezza sulla fasce a centrocampo.

Di seguito le formazioni ufficiali della gara:

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Ghoulam, Manolas, Zielinski, Demme, Younes, Lozano, Milik, Politano.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Reca; Fares, Missiroli, Murgia, Strefezza; Petagna, Cerri.