Napoli spaventa il Parco dei Principi. Solo Di Maria salva la faccia al PSG

Risultato finale: PSG-Napoli 2-2

Fonte: Dall'inviato a Parigi

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 2-2 la sfida del Parco dei Principi, col Napoli in vantaggio due volte e raggiunto in entrambe le occasioni dalla formazione di Tuchel. C'è un po' di rammarico per la squadra di Ancelotti, raggiunta nel finale da una prodezza di Di Maria. Più che buona, comunque, la prestazione partenopea.

Le scelte di formazione - Ancelotti ci riprova. È andata bene prima volta contro i mostri sacri del Liverpool, lo fa anche stasera contro il PSG. Difesa sostanzialmente a tre in fase di possesso, con Rui a spingere sulla corsia mancina mentre Maksimovic ha preso il posto di Hysaj. A centrocampo Fabian vince il ballottaggio con Zielinski, un modo per dare maggior copertura sulla corsia di Mario Rui. In avanti, invece, c'è Mertens con Insigne. Per un Napoli cazzuto e coraggioso, come vogliono Ancelotti e De Laurentiis. Tra i parigini nessuna novità sostanziale, con Mbappé, Neymar e Cavani a comporre il pacchetto offensivo insieme a Di Maria.

Primo brivido parigino - Passa una manciata di secondi e Mbappé va via a Koulibaly sulla corsia destra, palla al centro ma Cavani spedisce a lato anticipando (e colpendo involontariamente) anche Neymar. Qualche secondo di apprensione per il brasiliano, rientrato in campo due minuti dopo. Ammoniti Marquinhos e Mertens nei primi dieci minuti di gioco, proprio a confermare che i ritmi sono altissimi fin dall'avvio. Cavani mette a dura prova i riflessi di Ospina al 18', quando il Matador incrocia il mancino trovando la pronta risposta del portiere colombiano.

Crescita azzurra - Il Napoli però cresce, conquista metri fino a colpire la traversa al 24' con un tocco ravvicinato su traversone dalla sinistra di Rui. Il gol è nell'aria e gli azzurri sorprendono il Parco dei Principi al 29': deliziosa apertura di Callejon per Insigne, che fugge alle spalle dei difensori. Leggero pallonetto su Areola e palla in fondo al sacco. Al 38' Mbappé prova a colpire in ripartenza, trovando però ancora la respinta di Ospina con i piedi.

Inizio ripresa di marca parigina fino al pari - Il Napoli tiene il campo ma Ancelotti richiama dopo poco Insigne in panchina per Zielinski, mentre Cavani dall'altro lato divora il pari da due passi. Fortuna per lui che l'assistente dell'arbitro lo aveva segnalato in offside. Spinge il PSG e trova il pari al 61': traversone di Meunier dalla destra, Rui anticipa tutti ma infila sfortunatamente Ospina.

Immediata risposta partenopea - Cresce la squadra parigina ma il Napoli non molla. Anzi, raddoppia. Perché al 77' Fabian cerca la conclusione, Marquinhos respinge e Mertens ribadisce in porta. E' delirio azzurro, ma anche l'inizio della sofferenza. Neymar impegna Ospina su punizione dal limite. Fuori Mertens e Callejon, dentro Milik e Rog per bloccare il risultato. Ma non basta, perché Di Maria in pieno recupero pesca il jolly con la conclusione sul secondo palo. Nulla da fare per Ospina, è 2-2 il finale ma al Napoli può andare bene così: per il passaggio agli ottavi dipende tutto ancora dalla truppa di Ancelotti.